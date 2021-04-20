شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ينعى الرئيس التشادي إدريس ديبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تعزية في وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي.

وقال الرئيس السيسي- في نص البرقية: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب التشادي الشقيق ولكافة الأشقاء الأفارقة في وفاة الرئيس إدريس ديبي، الزعيم الوطني والحكيم الذي قدم الكثير إلى شعبه وبلاده، وبذل العطاء والجهد لخدمة القضايا الأفريقية في مواجهة التحديات المختلفة، داعياً الله- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان، متمنياً كل السلام والتقدم للشعب التشادي الشقيق فيما هو قادم».