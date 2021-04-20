شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان : تقرير شهري بالخطة الزمنية لمشروعات الريف الحضري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة الإسراع بتنفيذ الأعمال المطلوبة في هذه مشروعات مبادرة تطوير الريف الحضري على أن يقوم كل قطاع بإعداد تقرير شهرى محدد فيه الخطة الزمنية بتوقيتات البدء والنهو لها، بجانب عرض التحديات والمعوقات أولاً بأول حتى لا تؤثر سلبياً على معدل التنفيذ لها بما يتواكب مع توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تطلعات وآمال مواطني المحافظة في جنى ثمار هذا البرنامج التنموى الضخم.

وأشار إلى أن مشروعات البرنامج الرئاسي تستهدف التطوير الشامل لـ 31 قرية رئيسية و114 قرية فرعية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بعد إدراج الأخيرة ضمن البرنامج، وهى تتضمن مشروعات إنشاء 21 مجمعا خدميا منها 13 مجمعا بإدفو و8 مجمعات بكوم أمبو بتكلفة إجمالية 190 مليون جنيه بها مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكاتب للتموين والبريد والتضامن الاجتماعى ووحدات قروية ومجالس محلية.

ووجه أشرف عطية إلى البدء في جلسات الاستماع مع المواطنين بمركز نصر النوبة، بالإضافة إلى حصر الاحتياجات الجماهيرية على أرض الواقع من كافة القطاعات للوقوف على المشروعات المخطط تنفيذها على مستوى 46 قرية لرفع جودة الخدمات لـ 143.5 ألف نسمة، مشيداً بمبادرة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتنظيم ندوات توعية للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين عن مكونات وعناصر المشروعات الجارى تنفيذها من أجل تحقيق التلاحم بين الجانبين التنفيذي والمجتمعى على أن يتم التوسع في المبادرة لتشمل مشروعات لباقى القطاعات الخدمية وبشكل مركزى.