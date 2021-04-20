شكرا لقرائتكم خبر عن بدء موسم توريد القمح في الدقهلية .. والتموين: نتوقع 210 آلاف طن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت صوامع وشون محافظة الدقهلية اليوم، استقبال أجولة القمح المحلي إنتاج موسم 2021 مع بدء موسم توريد القمح وسط فرحة وسعادة من الفلاحين الذين حرصوا على التواجد أمام الصوامع منذ الصباح الباكر.

وشهد عدد من الصوامع إقبالا كبيرا على توريد القمح، مثل صوامع بني عبيد، بينما كان الإقبال ضعيفًا ومتوسطًا في أماكن أخرى، مثل مضرب بهرند في المنصورة .

وأعلن المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين في الدقهلية ، تخصيص 32 موقعًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لتسلم القمح من الفلاحين، وتتم عمليات الفرز وتحديد الدرجة إلى تسليم القمح بداخل الصوامع.

وقال: «إن استلام القمح يتم على مدار اليوم من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الأقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير كافة سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون.

وأضاف: «أننا هذا العام مستعدون لتسلم حوالي 210 آلاف طن، بعد أن بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالقمح حوالي 235 ألف فدان، وهذا الموسم الإنتاج مبشر بالخير، في ظل زيادة إنتاجية الفدان، وسيتم تخزين القمح المستلم في الصوامع والشون ولا توجد لدينا شون ترابية هذا العام». مؤكدا أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من القمح لمدة 8 شهور قادمة من خلال الإنتاج المحلى.

وقال المهندس شريف صليب مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية: «أن الاستعداد لموسم توريد القمح بدأ مبكرا، وقمنا بتجهيز أماكن التخزين منذ أكثر من شهر بكافة وسائل الأمان والنظافة، ومن اللحظة الأولي لانطلاق موسم توريد القمح قمنا بالمرور على الصوامع والشون من أجل التغلب على أي عقبات جديدة قد تظهر في عملية التوريد».

وأضاف: «لدينا 32 موقعًا تخزينيًا، جميعها جاهزة لاستقبال القمح، ونؤكد في جميع المواقع على الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء العاملين ولجان الفرز لوسائل الوقاية والحماية كالكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم حرصا على سلامة الجميع».