شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال رسمي لرئيس الوزراء في مقر الحكومة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب وصوله إلى العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، أقيمت مراسم استقبال رسمية بمقر الحكومة الليبية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، حيث كان في استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، وعدد من المسؤولين الليبيين، وتم عزف السلام الوطني للبلدين.

كما بدأت جلسة مباحثات ثنائية بين مدبولي والدبيبة، وكذلك وزراء البلدين.