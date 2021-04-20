شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء ليبيا يطالب بفتح المطارات المباشرة مع مصر لتسهيل نقل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الحميد الدبيبة رئيس وزراء ليبيا، إن بلاده تحتاج إلى خطوات لتعزيز العمل القنصلى والدبلوماسى مع مصر، من خلال إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس خلال الفترة الراهنة.

وأضاف رئيس وزراء ليبيا، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى، أن هناك ضرورة لفتح المطارات المباشرة بين المطارات الليبية والمصرية لتسهيل نقل المواطنين بين البلدين، وحتى يشعر الشعبين بشكل كبير بهذه الشراكة بين مصرو ليبيا، قائلا: فى الختام نتوجه بالشكر على هذه الزيارة المهمة والكبيرة.