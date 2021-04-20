شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تدشين خط ملاحى بحرى بين الموانئ المصرية والليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس وزراء مصر، إنه يتم متابعة تعزيز الشراكة بين مصر وليبيا في مختلف المجالات، موضا أنه في مجال النقل سيتم تدشين خط ملاحى بحرى بين الموانئ المصرية والليبية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس وزراء مصر، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء ليبيا في العاصمة طرابلس، أنه في مجال الطيران، سيتم السماح باستقبال الرحلات من أى مدن في ليبيا بمطار القاهرة ونضع الضوابط الخاصة بهذا الوضع.

وتابع رئيس وزراء مصر: نقوم بنقل تجربة التطوير التي تشهدها المنظومة التعليمية بمصر إلى ليبيا، بجانب فتح المدرسة المصرية بليبيا.