شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السودانية: تعنت إثيوبيا سبب فشل مفاوضات سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الخارجية السودانية، إن تعنت إثيوبيا هو سبب فشل مفاوضات سد النهضة، جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بمكتبها اليوم الثلاثاء، براين شوكان القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم.

ووفق وكالة الأنباء السودانية، أشادت وزيرة الخارجية بالتطور الكبير في العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية وشكرت الجانب الأمريكي على الدعم المستمر الذي ظل يقدمه للشعب السوداني والحكومة الإنتقالية.

وأطلعت الوزيرة القائم بالأعمال الأمريكي على تطورات الأوضاع في ملفي سد النهضة والقضايا الحدودية بين السودان وأثيوبيا وأوضحت أن السودان كان وما زال منفتحاً علي جميع مبادرات التوصل إلى حلول عبر الحوار والمفاوضات ولكن حال تعنت الجانب الأثيوبي المستمر دون الاستفادة من هذه المبادرات، و دعت إلى ضرورة إعادة بناء الثقة بين فرق العمل التقنية والسياسية للتوصل لحلول مرضية لجميع الاطراف.

من جانبه أكد القائم بالأعمال الأمريكي استمرار الولايات المتحدة في دعم الحكومة الإنتقالية والانتقال الديمقراطي في السودان.