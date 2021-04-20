شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة: نسعى للتعاون مع مصر باتفاقية موحدة للصحة والكهرباء والنقل والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الحميد الدبيبة رئيس وزراء ليبيا، إنه في ظل حالة من الأمن والاستقرار التى يشهدها البلدان، مصر وليبيا، فإن دورنا يتضمن إرساء التعاون المشترك والبناء الذى يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين خلال الفترة الراهنة.

وأضاف رئيس وزراء ليبيا، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى، أن لدى البلدين خبرات كبيرة في التعاون المشترك في مجالات واسعة سواء في مجالات الموارد البشرية والتجارة والبناء والاستثمار والخدمات بما يعود بالنفع على الجميع.

وتابع رئيس وزراء ليبيا: نسعى للخروج من هذا الاجتماع مع رئيس الوزراء المصرى بخطوات فعلية بتوقيع عدد من الاتفاقيات منها مجال الكهرباء والتعاون الفني واتفاقية موحدة للصحة والبنية التحتية والنقل والاستثمار من شأنها ما يمثل انطلاقة إيجابية في بدء مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين.