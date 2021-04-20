شكرا لقرائتكم خبر عن المفرج عنهم تنفيذا لقرار الرئيس السيسى: أدخل البهجة فى قلوبنا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مقطع فيديو، لحظات الإفراج عن 1686 نزيلا من السجون من المحكوم عليهم، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (155) لسنة (2021) بشأن الإفراج بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية لعدد من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة شهر رمضان المعظم، حيث قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (1686) نزيلا.



الإفراج عن مسجونين

قال أحد المفرج عنهم، إنه يوم سعيد، ووجه الشكر للقيادة السياسية أنها أدخلت البهجة في قلوب العشرات، وذكر أنه مصاب بعدة أمراض خطيرة وممزمنة، ولو لم يتم علاجه لأصيب بكوارث، حيث تم علاجه من خلال أفضل الأطباء، وأحدث الأجهزة، خلال فترة سجنه، مما ساهم في تغيير أفكار كثيرة لديه.

وقالت إحدى السيدات المفرج عنها، أنها تشكر رئيس الجمهورية، ووجهت له رسالة قائلة: "ياريس كمل، كلنا محتاجين لك، مش ستات مصر بس، مصر كلها محتاجة لك".



الإفراج عن مسجونين

من جانبه، قال أحد النزلاء المفرج عنهم، إن الرعاية الصحية كويسة جدا، والزيارات منتظمة، كما تم معاملة الأهالى بطريقة محترمة، وأضاف آخر أنه يشكر السيد الرئيس على تلك المبادرة الجميلة، وتنمنى أن تكون بداية عهد جديد، مبديا فرحه بالخروج، وتمنى الانخراط في المجتمع بصورة أفضل.



الإفراج عن مسجونين

وقالت إحدى النزيلات المفرج عنهن، أنها فوجئت ليلا بأمر الإفراج، ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لخروجهن لأفراد عائلتهن، خلال شهر رمضان، وأكدت أنها عقب الإفراج عنها، لن تعود مرة أخرى للسجن.



الإفراج عن مسجونين

وتحدث مفرج عنه آخر قائلا: " تسلم إيدك ياريس إنك منحتني فرصة تانية للرجوع لحياتي، وبيتي، وشغلي"، وقال آخر: "الحمد لله، اتعلمنا حاجات كتير، واتغير فينا حاجات ومفاهيم كتير، وبنشكر ربنا، ثم نشكر القيادة السياسية على رأسها الرئيس، وربنا يجزيه خير عنا".



الإفراج عن مسجونين



الإفراج عن مسجونين