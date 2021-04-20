شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السودان: التعنت الإثيوبى أفشل مبادرات حل أزمة سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدى، أن التعنت الإثيوبى أفشل مبادرات حل أزمتى سد النهضة والحدود الشرقية، بحسب العربية.
وأوضحت: "رغم كل الانتهاكات التى صدرت عن إثيوبيا خلال الفترة القصيرة الماضية، يواصل سفير إثيوبيا فى السودان الزعم بإن أديس أبابا تريد التوصل إلى حل ودى مع الخرطوم حول سد النهضة والحدود الشرقية".
وأوضحت فى تصريحات لـ "سكاى نيوز"، أن إثيوبيا تستهتر بعلاقتها الاستراتيجية مع السودان ودول الجوار، مشيرة إلى أن إثيوبيا تقوم بإرسال رسائل غير صحيحة فى ملف سد النهضة.
وأشارت إلى أن إثيوبيا لم ترد على دعوة رئيس الوزراء للحوار المباشر، مردفة: "أطلعنا رئيس مجلس الأمن على تطورات مفاوضات سد النهضة".