شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السودان: التعنت الإثيوبى أفشل مبادرات حل أزمة سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدى، أن التعنت الإثيوبى أفشل مبادرات حل أزمتى سد النهضة والحدود الشرقية، بحسب العربية.

وأوضحت: "رغم كل الانتهاكات التى صدرت عن إثيوبيا خلال الفترة القصيرة الماضية، يواصل سفير إثيوبيا فى السودان الزعم بإن أديس أبابا تريد التوصل إلى حل ودى مع الخرطوم حول سد النهضة والحدود الشرقية".

وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، قالت فى وقت سابق، إن إثيوبيا تنتهج نهجا عقيما في مفاوضات سد النهضة، والذى يعمل على تغيير المواقف ومحاولة تغييب الوعى، موضحة أن السودان ظل طيلة المفاوضات داعمًا لبناء السد الذى فيه الكثير من الفوائد للسودان ومصر وإثيوبيا إذا تم بالتوافق.

وأوضحت فى تصريحات لـ "سكاى نيوز"، أن إثيوبيا تستهتر بعلاقتها الاستراتيجية مع السودان ودول الجوار، مشيرة إلى أن إثيوبيا تقوم بإرسال رسائل غير صحيحة فى ملف سد النهضة.