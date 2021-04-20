شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال رسمى لرئيس الوزراء فى مقر الحكومة الليبية وعزف السلام الوطنى للبلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب وصوله العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، أقيمت مراسم استقبال رسمية بمقر الحكومة الليبية للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، حيث كان فى استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وعدد من المسئولين الليبيين، وتم عزف السلام الوطنى للبلدين.

كما بدأت جلسة مباحثات ثنائية بين مدبولى والدبيبة، وكذلك وزراء البلدين.















































