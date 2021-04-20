شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 11 مسجدا جديدا بعد انتهاء الصيانة والترميم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 8 مساجد جديدة إحلال وتجديد، و3 مساجد بعد صيانتهم وترميمهم وإعادة تأهيلهم بإجمالى 11 مسجدا، يوم، الجمعة المقبل، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1383 مسجدا، منها 1288 مسجدا جديدا إحلالاً وتجديدًا، و95 مسجدًا صيانةً وترميمًا.



وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، لافتة إلى أن المساجد المقرر افتتاحها هى:

أولًا : مساجد الافتتاحات: ​مديرية أوقاف سوهاج1 آل عباس نجع يعقوب - ساقلته





مديرية أوقاف الدقهلية2 العطيوى – م . الجمالية





مديرية أوقاف كفر الشيخ

3 أحمد بسيونى- عويرة – صندلا كفر الشيخ





مديرية أوقاف الغربية4 الرحمة – منطقة الإستاد- شارع البحر – مدينة طنطا

جهود ذاتية تحت إشراف سيتم افتتاحه الخميس 22/4/2021





مديرية أوقاف المنوفية5 التوبة – جزيرة الحجر – مركز الشهداء

6 القلشي- الرمالى – مركز قويسنا

7 الإيمان القبلي- عزبة بريق صنصفط – مركز منوف





مديرية أوقاف الإسكندرية8 العزيز الرحيم- إدارة الرمل

جهود ذاتية تحت إشراف



ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم : ​مديرية أوقاف سوهاج9 آل جاد الله – أولاد نصير -سوهاج

مديرية أوقاف قنا10. جاد عبد الرحيم – القلمينا - الوقف

مديرية أوقاف البحر الأحمر11. الرحمن الدهار بحى الزهراء – الغردقة