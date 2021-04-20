شكرا لقرائتكم خبر عن اتبع هذه النصائح لعلاج الانتفاخ بعد الإفطار فى رمضان.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الانتفاخ من المشاكل الصحية الأكثر شيوعاً فى رمضان، حيث يزداد الشعور بالانتفاخ بعد الإفطار بسبب تناول الوجبات الدسمة بعد ساعات طويلة من الصيام خلال اليوم.

ويمكن تخفيف الانتفاخ فى رمضان باتباع مجموعة من النصائح الطبية نتعرف عليها وفقاً لموقع "medical news today"، وتتضمن تدليك البطن والمشي وممارسة التمارين الرياضية، وزيادة الألياف في وجبة الإفطار، واستبدال المشروبات الغازية بالماء، وتناول وجبة الإفطار بشكل تدريجي وغيرها.