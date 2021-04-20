شكرا لقرائتكم خبر عن هل استخدام المراهم والكريمات على سطح الجلد يبطل الصوم؟ دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نشر سؤال حول مبطلات الصوم نصه: "هل استخدام المراهم والكريمات على سطح الجلد يبطل الصوم؟".

وأجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال قائلة: "استخدام المراهم والكريمات ونحوها مما يدهن على سطح الجلد في نهار رمضان لا يبطل الصيام؛ إذ لا تدخل هذه الأشياء إلى الجوف من منفذ معتاد".





ومن مبطلات الصوم ما يلى:- 1. تعمد إدخال مادة صلبة أو سائلة إلى الجوف من مَنْفَذٍ مفتوح (كالفم – والأنف) ولا تُعْتَبَر العين مَنْفَذًا مفتوحًا، وكذا مسام الجلد. والجوف عند الفقهاء: ما يلى حلقوم الإنسان كالمعدة، والأمعاء، والمثانة –على اختلاف بينهم فيها-، وباطن الدماغ، فإذا تجاوز المُفَطِّر الحلقوم ودخل الجوف إلى أى واحدة منها من منفذٍ مفتوح ظاهرًا حِسًّا فإنه يكون مفسدًا للصوم.

2.تعمد الإيلاج فى فَرْج (قُبُل أو دُبر)، ولو بلا إنزال.

3. خروج الْمَنِى عن مُبَاشَرة، كَلَمْسٍ أو قُبْلَة ونحو ذلك.

4.الاسْتِقَاءة، وهى تعمُّد إخراج القيء، أما من غَلَبه القيء فلا يفطر به.

5.خروج دم الحيض.

6.خروج دم النفاس.

7.الجنون.

8.الرِّدَّة.