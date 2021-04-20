النيابة تنتدب المعمل الجنائي في حريق مبنى بدير الأمير تادرس في الدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

صرحت نيابة الدرب الأحمر، اليوم الثلاثاء، بدفن جثة عاملين لقيا مصرعهما في حريق داخل مبنى ملحق بدير الأمير تادرس الشطبي للراهبات بحارة الروم بمنطقة الدرب الأحمر.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لاثنين من المصابين، تمهيدًا لسماع أقوالهما حول الواقعة.

كما انتدبت النيابة رجال المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق، للوقوف على أسبابه وملابساته.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالي بوقوع حريق داخل مبنى تابع لدير الأمير تادرس بالدرب الأحمر، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بانتقال سيارات الإطفاء.

وتبين من خلال الفحص نشوب حريق في مبنى مخصص لسكن عمال الدير، ونتج عن انفجار أنبوبة بوتاجاز، وأسفر عنه وفاة اثنين من العمال وإصابة اثنين آخرين.