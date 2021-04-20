أول رد من صحة الغربية على واقعة التعدي على مستشفى صدر المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أعلن وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور عبدالناصر حميدة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وجهت باتخاذ كافة الإجراءات والتحرك السريع عقب علمها بواقعة التعدي على أطباء وتمريض مستشفى صدر المحلة من قبل أهلية مريضة، وتواصلت مع المديرية للتأكد من أن كافة الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها باسم المستشفى.

كما تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تداعيات واقعة الاعتداء على المستشفى والتواصل مع مدير أمن الغربية لمعرفة ما تم في هذه الواقعة، والتأكد من أن كافة الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها باسم المستشفى،

مؤكدًا على أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بالواقعة، وعدم التهاون في حق الجيش الأبيض.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الوزيرة طالبت الأطباء باتباع الإجراءات القانونية السليمة عند التعرض لاعتداء أثناء تأدية عملهم، وهي: البقاء بالمستشفى وعدم مغادرتها لأي سبب وتحرير محضر يكون باسم المستشفى التي حدثت بها الواقعة، ويتم تحريره باسم مدير المستشفى أو من ينوب عنه.

وأضح عبد الناصر أن الواقعة تعود عندما قام أهلية مريضة بالتعدي علي الطاقم الطبي، فور الكشف على المريضه والتشخيص بإصابتها بفيروس كورنا ولكنها تحتاج لعزل منزلي لاستقرار حالتها ولا يستدعي دخولها للمستشفى قام أهلية المريضة بتكسير الاستقبال والتعدي بالضرب على الطاقم الطبي.

وقام بالتواصل مع إدارة المستشفي للاطمئنان على الطاقم الطبي، وتقديم كل الدعم لهم، وتم تحرير مذكرة بالواقعة فى قسم المحلة الكبري، وتم إرساله إلى النيابة العامة.​