رئيس الوزراء يصل إلى العاصمة الليبية طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على رأس وفد وزاري إلى العاصمة الليبية طرابلس.

جاء ذلك في نبأ عاجل عبر فضائية "اكسترا نيوز".

وكان رئيس مجلس الوزراء، غادر ظهر اليوم، مطار القاهرة الدوليّ، متوجها إلى العاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد يضم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعددا من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.

ومن المنتظر أن يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الزيارة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين.