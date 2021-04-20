"الشعب الجمهوري" عن زيارة رئيس الوزراء لليبيا: تؤكد اهتمام مصر بعودة التنمية لليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ثمن حزب الشعب الجمهوري زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و11 وزيراً مصرياً، إلى ليبيا اليوم، بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وبحث ملفات الإعمار والتنمية بليبيا الشقيقة.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه اليوم أن هذه الزيارة تؤكد ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال السنوات الماضية، حول العلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص مصر على خروج ليبيا في أسرع وقت من هذا النفق المظلم، وعودتها لمسارها الطبيعي، وعودة عجلة العمل والتنمية والإعمار للدوران بداخلها.

وأشار الحزب إلى أنه يجدد تأييده لكل الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية والدولة المصرية للوقوف بجوار الأشقاء الليبيين، حتى عودة ليبيا لوضعها الطبيعي في المنطقة، وعودة الحياة الطبيعية لكل الشوارع الليبية.​