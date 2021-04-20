شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: مصر تشتري 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزارة الصحة اليوم الثلاثاء إن مصر اتفقت على شراء 20 مليون جرعة من لقاح مضاد لكوفيد-19 تنتجه شركة سينوفارم الصينية ومن المتوقع أن تتسلم الدفعة الأولى والتي تشمل 500 ألف جرعة هذا الشهر.



ويعزز الاتفاق جهود التطعيم في مصر التي يبلغ عدد سكانها نحو مئة مليون نسمة ولم تتلق حتى الآن سوى ما يزيد قليلا عن 1.5 مليون جرعة من لقاحي سينوفارم وأسترا زينيكا.



وفي وقت سابق هذا الشهر قالت مصر إنها تستعد لإنتاج ‭ ‬80 مليون جرعة من لقاح تنتجه شركة سينوفاك الصينية.