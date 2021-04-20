شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس اختيار رئيس هيئة السكة الحديد.. 5 أسماء على طاولة كامل الوزير في الواحدة صباحًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في تمام الساعة الواحدة صباح الثلاثاء، انتهى الفريق كامل الوزير ومساعدوه من اختيار مجلس الإدارة الجديد وتعيين المهندس مصطفى أبوالمكارم، رئيسا للهيئة خلفا للمهندس أشرف رسلان الذي تم انتدابه مستشارا لوزير النقل لشؤون السكة الحديد.

شهدت كواليس الساعات الأخيرة ترشيح 5 أسماء لتولي منصب رئيس هيئة السكة الحديد، حيث التقى وزير النقل الفريق كامل الوزير بالمرشحين الخمسة لمعرفة المؤهلات الفنية.

وفي نهاية اللقاءات استقر الاختيار على المهندس مصطفى أبوالمكارم الذي كان يشغل رئيسا للشركة المصرية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية، قبل تولي المنصب الجديد، وكان قد تولى منصب رئاسة قطاع البنية الأساسية بالسكة الحديد في عهد سعد الجيوشي وزير النقل الأسبق، ثم منصب مستشار «ب» بهيئة النقل النهرى التابعة للوزارة.

الشركة المصرية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية المملوكة لهيئة السكة الحديد إحدى الشركتين المسؤولتين عن تجديد القضبان الحديدية على مستوى الجمهورية.

كما عمل مستشار «ب» في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في 2015، كما شغل قبلها رئيس الإدارة المركزية للتطوير والتدريب في هيئة السكة الحديد بين عامي 2014 و2015.