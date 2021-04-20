شكرا لقرائتكم خبر عن «بنها الجامعي»: خروج 50 حالة من مصابي قطار بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعى خروج أكثر من 50 حالة من مصابي حادث قطار بنها رقم 949 القاهرة المنصورة المحجوزين بالمستشفي بعد تماثلهم للشفاء، وقال إنه متبقي حاليا بالمستشفى 15 حالة فقط تحت المتابعة والملاحظة من إجمالي 65 حالة استقبلتها المستشفي من مصابي الحادث.

وأضاف الدخاخني أن المستشفى بها كافة المستلزمات الطبيبة بالإضافة إلى نقل أكثر من 50 كيس دم للمصابين وقت الحادث في مستشفيات أخرى من المخزون الإستراتيجي بالمستشفي.

ووجه الدخاخني رسالة شكر عبر صفحة المستشفي الرسمية بالتواصل الإجتماعي وموقع الفيس بوك إلى أبناء محافظة القليوبية على كرم الأخلاق والمشاركة المجتمعيه والتبرع بالدم لمصابى حادث القطار، قائلا أقدم وافر الشكر والتقدير للجميع ولكل من ساهم ولو بجزء بسيط وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقال الدكتور احمد يوسف مدير مستشفي طوخ المركزي خروج المصابين ال3 الذين إستقبلتهم المستشفي جراء الحادث بعد تماثلهم للشفاء وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم كما سلمت المستشفي الجثة الوحيدة التي إستقبلتها في الحادث وكانت لرجل من مدينة طنطا حيث تسلمت الاسرة الجثة بناء على قرار النيابة بالتصريح بدفنه.

وقالت الدكتورة امنية خليفة مدير مستشفي بنها التعليمي إن المستشفي خرج منه 17 مصابا من إجمالي 21 مصابا استقبلتهم المستشفي ويتبقي 4 مصابين فقط يتلقون العلاج داخل المستشفي مؤكدة ان تشغيل المستشفي الجديد تجريبيا تزامنا مع الحادث كان له اثر كبير في استيعاب المستشفي للحالات وتقديم الخدمة الطبية لهم مشيرة انه كانت توجد جثتين بالمستشفي وتم تسليمهما لذويهما.