شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل رئيس تشاد إدريس ديبى فى اشتباكات مسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التليفزيون التشادي منذ قليل في خبر عاجل له، مقتل الرئيس إدريس ديبي، إثر إصابته على جبهة القتال، حيث نقلت وسائل إعلام محلية، قولها: "مقتل الرئيس إدريس ديبي متأثرا بإصابته خلال اشتباكات".

وقال المتحدث الجنرال عزم برماندوا أغونا في بيان تلي عبر تلفزيون تشاد أن "رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة" مضيفا "نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد اليوم الثلاثاء".

وفى وقت سابق، أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة فى تشاد أن إدريس ديبى، فاز بولاية سادسة.. بعدما حصل على 79.3% من الأصوات.

وذكرت صحيفة الوحدة التشادية فى نسختها بالفرنسية اليوم الثلاثاء، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بلغت 64.81 %، أى ما يعادل أربعة ملايين و618 ألفا و733 صوتًا.