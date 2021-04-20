شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تعزى مصر حكومة وشعبا فى ضحايا حادث قطار طوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت سلطنة عُمان عن تعازيها ومواساتها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حكومةً وشعباً في حادث قطار مدينة طوخ، كما أعربت عن تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية العُمانية .

ومن جانبها تقدمت سفارة عُمان بالقاهرة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعية الله بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ومن جهة أخرى أعرب عدد من الدول العربية وسفاراتها بالقاهرة عن خالص تعازيها فى ضحايا الحادث الأليم، فأعربت سفارة اليمن عن خالص تعازيها ومواساتها لذوى الضحايا فى حادث قطار مدينة طوخ.

وتقدم السفير اليمنى محمد مارم بخالض العزاء والمواساة للرئيس ‫عبدالفتاح السيسى ومصر حكومة وشعبًا فى هذا الحادث الأليم.. سائلًا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل."

وأكد تضامن اليمن مع مصر فى مثل هذه الأوقات العصيبة وجميع ما تواجهه من تحديات، معربا فى الوقت نفسه عن أهمية الدور المصرى فى مختلف القضايا والأزمات الإقليمية.

وعلى الصعيد نفسه، سبق أن نعت الخارجية السعودية ضحايا الحادث، وقالت فى بيان لها:" نعرب عن بالغ الأسى لحادث قطار طوخ وما نتج عنه من وقوع ضحايا ومصابين ".

وأضاف البيان : "تعبر المملكة عن خالص التعازى والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

ومن جهة أخرى، قدأفادت وكالة الأنباء الكويتية " كونا" بأن أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعث ببرقية إلى الرئیس عبدالفتاح السیسى، عبر فیھا عن خالص تعازیه وصادق مواساته فى ضحایا حادث قطار الركاب الذى وقع فى محافظة القلیوبیة وأسفر عن وقوع عدد من الضحایا والمصابین، سائلا المولى تعالى أن یتغمد الضحایا بواسع رحمته ومغفرته، وأن یسكنھم فسیح جناته، ویلھم ذویھم جمیل الصبر