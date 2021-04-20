شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يشيد بجهود «مصر الخير» في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الثلاثاء، على أهمية دور المشاركة المجتمعية في تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال دعم ومساندة الأسر البسيطة والأكثر إحتياجًا في شهر رمضان الكريم، مشيدًا بجهود مؤسسة مصر الخير بقيادة الدكتور على جمعة ومبادراتها الرائدة من أجل تحسين مستوى معيشة البسطاء في ظل التداعيات الناتجة من الإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا ومنها حملة «إفطار صائم» والتي تستهدف الأسر المتعففة بمختلف المراكز والمدن طوال شهر رمضان المعظم.

وأشار اللواء أشرف عطية في بيان، الثلاثاء، إلى حرص المحافظة للمساندة والتوسع في تنفيذ مثل هذه المبادرات لسد وتلبية كل المتطلبات والإحتياجات المعيشية والمساهمة في مواجهة متطلبات الحياة اليومية وتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط وخاصة في القرى والمناطق البعيدة والنائية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لفرع المؤسسة بأسوان بأن حملة «إفطار صائم» تقوم على تجهيز 2 مطبخ بمركزى أسوان ودراو لإعداد وتوفير 600 وجبة إفطار يوميًا وتوصيلها حتى المنازل للأسر المتعففة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى جودة الوجبات المقدمة داخل عبوة صحية حيث يقدم وجبة متميزة ومتنوعة.