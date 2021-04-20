شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق المدينة بشوارع الجيش وبنها والسوق القديم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أسفرت عن تحرير (12 ) محضر إشغال طريق وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور على المتابعة الدورية واستمرار الحملات لتسهيل الحركة المرورية بشوارع المدينة والتعامل بكل حزم مع المخالفين .

وفى ذات السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بالتنسيق مع شرطة المرافق بشن حملة بشوارع ومداخل المدينة لإزالة الإشغالات وفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين .

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن باستمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين