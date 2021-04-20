شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري المنوفية: تحصين 163 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عادل عبد المنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية أنه تم الانتهاء من تحصين 162 ألف و 797 رأس من الأبقار والأغنام بنسبة 80% ، من إجمالي 203 ألف و 149 رأس ماشية بنطاق المحافظة ، وذلك منذ انطلاق الحملة القومية يوم 3 إبريل الحالي للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة>

وأكد مدير مديرية الطب البيطري على أنه تم الانتهاء من عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التي أخذها والعلاجات التي قدمت له ويطابق له رقم مسجل في أذن الحيوان ، مشيرا إلى استمرار عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية .

وأشاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية والتي تستهدف تغطية كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة لإنجاح تلك الحملات وتحقيق المستهدف منها .