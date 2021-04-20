شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان «مدينتي» على عرش صدارة «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت أغنية إعلان «مدينتي» الجديد والذي يقدمه المطرب والنجم اللبناني الشهير راغب علامة قائمة «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت قائمة الإعلانات الأكثر مشاهدة وتداولاً على منصات التواصل الاجتماعي 2021 بعد أن حققت نسب مشاهدة واسعة وحصدت عشرات الآلاف من التفاعل خلال ساعات.

وخلال الساعات الأخيرة شهد تويتر آلاف التغريدات التي أشادت بجمال إعلان مدينتي الجديد والأغنية، ومع استمرار التفاعل تصدر الاعلان التريند على تويتر.

أما على الفيس بوك والانستجرام، فقد أشاد رواد المنصات بجمال المناظر الطبيعية بالإعلان وأبدوا انبهارهم بالإعلان وجمال المناظر الطبيعية بمدينتي، والتي تم تصويرها في مدينتي، بينما كانت التعليقات على كلمات الأنية بالمبهجة والتي تجعلك تشعر بحالة من الجمال والراحة خاصة مع امتزاجها بالصورة المشرقة التي تم تصويرها في مدينتي.

المطرب راغب علامة في إعلان مدينتي

المطرب راغب علامة في إعلان مدينتي