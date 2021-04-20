شكرا لقرائتكم خبر عن «استراتيجية ثابتة للدولة».. السيسي يوجه بتحقيق أقصى عائد اقتصادي بقطاع الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهود حصر الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام، خاصةً مساحات الأراضي، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، موجها بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن لتلك الأصول؛ ترسيخاً لنهج الدولة بحسن إدارة ما تملكه من موارد وأراضي ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل في هذا الإطار ما بين وزارة قطاع الأعمال العام والجهات حكومية الأخرى للإسراع في تحقيق تلك الأهداف التي تمثل استراتيجية ثابتة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع وزير الداخلية محمود توفيق، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمستشار عبدالرحمن شتلة المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع استعرض خطط وزارة قطاع الأعمال العام للاستغلال الأمثل وتطوير أصول والأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال على مستوى الجمهورية.