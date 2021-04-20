شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الجنوبية: هناك تشابه بين الأطعمة المصرية والكورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الكوري الجنوبي في القاهرة هونج جين ووك، الثلاثاء، إن هناك أوجه تشابه بين الأطعمة المصرية المميزة لشهر رمضان والأطعمة الكورية المخصصة للاحتفالات التقليدية في كوريا الجنوبية

ودعا السفير الكوري متابعيه عبر «تويتر»، إلى مشاهدة الفيديو الخاص بعدد من الأطعمة الكورية والمصرية والبحث في أوجه أخرى للتشابه بين البلدين.

ويُظهر الفيديو أنه رغم البعد الجغرافي الشاسع بين البلدين إلا أن أوجه تشابه بينهما فيما يتصل بثقافة الطعام ومشاركته مع العائلة والأقارب، خاصة المحشي والتين المجفف، الذي يناظره الكاكا المجففة، والمحشي تناظره لفائف ورق اللوتس وبلح الشام يناظره ياكجوا.

كان السفير قد قام بتجربة الصيام في اليوم الأول من رمضان وأعرب عن سعادته بهذه التجربة الممتعة، وإعجابه بتجمع العائلات المصرية معًا لتناول وجبة الإفطار في رمضان وروح التضامن والتألف التي تسود الشهر الكريم.