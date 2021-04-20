شكرا لقرائتكم خبر عن «معلومات المناخ» يصدر توصيات فنية لمواجهة تذبذب الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهي مركز تغير المناخ الزراعي من إعداد تقرير عن حالة المناخ والتغيرات التي تشهدها البلاد بسبب التغيرات المناخية وحالة التذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة بصورة تنعكس سلبيا على المحاصيل الزراعية.

وقال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ومنسق لجنة متابعة التغيرات المناخية إن «البلاد تتعرض لزيادة سيطرة وتوغل أكبر للكتلة الشمالية الباردة لتزيح في طريقها كتلة الهواء الساخن لمنخفض السودان الموسمي ومنها سيادة الجبهة الباردة على شمال البلاد والوجه البحري وبتحسن في الأحوال الجوية وانخفاض كبير في درجات الحرارة بمقدار من 10 – 12 م ° لتكون الحرارة العظمي حول 22 م ° في شمال الدلتا وحول 28 م ° في الدلتا و32 م ° في القاهرة وحول 37 م ° في المنيا وبني سويف والفيوم وتستمر شديدة الحرارة ( حول 40 م °) في جنوب الصعيد» .

وأضاف «فهيم» أن «حالة المناخ تشير إلى انخفاض كبير في درجة الحرارة ليلاً على شمال الجمهورية والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد لتعود الاجواء باردة أو مائلة للبرودة ليلاً ( 13 – 17 م ° ) وتستمر الحرارة ليلا معتدلة ومائلة للحرارة في جنوب الصعيد»، موضحا أنه ما زال هناك نشاط واضح للرياح في صورة هبات متقطعة خاصة على المناطق المفتوحة قد تكون محملة بالرمال والأتربة حتي نهاية الاسبوع.

ولفت رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن الحرارة العالية تسبب لمعظم الحاصلات المنزرعة (خضر – محاصيل طبية – محاصيل حقلية – اشجار فاكهة صيفية) لحالة منهكة ومستنزفة ومرتبكة فسيولوجياً لان الصدمات الحرارية تؤدي إلى ارتباك للحالة الفسيولوجية للنبات بسبب اختلاف مفاجيء في الشحنات الخاصة بعمليات الامتصاص ومن مظاهرها ارتباك لعمليات امتصاص العناصر والبناء الضوئي بسبب زيادة البخر نتح الفجائي وارتباك اكبر في افراز وحركة الهرمونات النباتية .

وشدد «فهيم»، على أن أهم الاحتياطات والتوصيات لبدء تحفيز النبات لتجديد النمو وبسرعة تعويضاً عن فترة التوقف بالتالى ومحفزات النمو (وليس منظمات) هامة جداً لاستعاضة واستعادة النمو وطبعاً كل ده في وجود رطوبة أرضية مناسبة للمحلول الأراض المحتوى على العناصر الغذائية اللازمة للنمو على أن يكون الري بعد الفجر لأن الري في اخر النهار أو المغرب حيث تكون حرارة التربة مرتفعة جدا والنبات مستنزف وقدرته على الامتصاص «ضعيفة» واحتمال يحصل صدمة حرارية مائية، موضحا أن هذه التوصيات لكل المحاصيل بدون استثناء عدا المحاصيل في نهاية العمر (بطاطس – بنجر – بصل بدري – ثوم – كمون – شمر – يانسون ) .

وأشار رئيس مركز معلومات المناخ إلى أهمية إجراء الرشات المؤجلة لأشجار الفاكهة (المانجو – الزيتون – البرتقال- العنب ) بمحغزات النمو أو برشات الخف أو رشات تثبيت العقد وكذلك يمكن بالمبيدات اللازمة مثل الزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي وتأجيل الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية يوم أو يومين كده لانها تعمل على استنزاف اكبر لطاقة النبات والبدء في شتل محاصيل الخضر أو الفاكهة أو زراعة المحاصيل الصيفية (الذرة – السمسم – الفول السوداني – عباد الشمس – القطن ) .