شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 1400 قطعة موفرة للمياه بالمساجد الأهلية في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء المهندس أحمد محمود الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، الثلاثاء، تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بمركز الواسطي حيث قام العاملين بشبكات مياه الفرع بتركيب 1400 قطعة موفرة للمياه بالمساجد الأهلية التابعة للفرع.

وذلك في إطار الإتجاهات السياسية وجهود الدولة المبذولة في الحفاظ على مياه النيل وتنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة التنمية المحلية موجهاً الشكر للعاملين في شبكات المياه لعملهم المستمر وذلك لسرعة الإنتهاء من تركيب القطع الموفرة لإستهلاك المياه.

من ناحية أخرى، أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تم طرح أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب، للأماكن المحرومة بالمناقصات العامة ضمن مبادرة حياة كريمة والتي تهدف إلى تحسين مستوي المعيشة والأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري، حيث تم طرح أعمال تنفيذ مد وتدعيم شبكات مياه شرب بقرى «الحرجة ـ دنديل ـ طحا بوش ـ بني عدي» وتوابعهم بمركز ناصر، وقرى«سدس ـ طنسا ـ هليه» وتوابعهم بمركز ببا، مؤكدًا أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تأتي على رأس أولويات الشركة وذلك لسرعة تنفيذ الأعمال والانتهاء منها طبقا للخطة الموضوعة.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج 66 قرية بمركزى ناصر وببا بالمحافظة ضمن مبادرة «حياة كريمة»،التي من المقررأن تشهد أعمال تطوير شاملة تتضمن تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف، الكهرباء، الطرق والمواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وإنشاء مواقف وأسواق نموذجية وتأهيل وتبطين الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية لتقديم خدمات أفضل لسكان القرى وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية.