شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، يرافقهما اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، محور سعد زغلول، لمتابعة أعمال الرصف والتي ستخدم المنطقة السكنية بالتجمع السكني الثالث، لإنشاء الإسكان الاجتماعي «تحيا مصر»، بالإضافة للربط بين طريق صبري القاضي، والطريق المؤدي لحديقة صنعاء، كما تفقد الأعمال الجارية بشارع 21 من تمهيد ورصف وتحويل الشارع لإتجاهين، إضافة لمتابعة الحركة المرورية بشارع صبري القاضي، وسكة روينه.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ مسار العائلة لمتابعة أعمال رصف الطرق المؤدية له ووضع اللافتات الارشادية على الجدران، ووجه بسرعة الانتهاء من رصف الطرق المؤدية للمسار.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الحديقة العامة المجانية المجاورة للموقف الجديد بشرق العاصمة، والأعمال الجارية من أعمال تشجير، والرصف بالانترلوك، موجهاً بسرعة الانتهاء من الحديقة، ووضع المظلات والمقاعد، وألعاب الأطفال، إضافة إلى دورات المياه، وعربات متحركة لتقديم الوجبات والمشروبات الجاهزة، ووسائل الترفيهيه.

كفر الشيخ

كفر الشيخ

كفر الشيخ

كفر الشيخ

كفر الشيخ