شكرا لقرائتكم خبر عن اقتران القمر بالحشد النجمي اليوم .. والبحوث الفلكية تدعو المواطنين للاستمتاع بالظاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن مصر تشهد 6 ظواهر فلكية خلال الشهر الجاري، حيث شهدنا ظاهرة اقتران القمر مع المريخ السبت الماضي، فيما نشهد اليوم الثلاثاء ظاهرة اقتران القمر بالحشد النجمي خلية النحل، الذي يميز برج السرطان.

أوضح «القاضي» خلال مداخلة مع برنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز» الربط بين هذه الظواهر الفلكية وحدوث بعض المشاكل أو توقع نهاية الكون، فهذا أمر غير صحيح بل هي ظواهر فلكية جميلة يستمتع بها هواة الفلك.

أضاف: «كذلك يستفيد منها في أشياء كثيرة، أولها ضبط الدليل الفلكي الذي يصدر سواء الصادر من المعهد أو من معاهد في دول أخرى وهو أمر مهم جدًا لبداية الشهور العربية والتأريخ والتقاويم»، موضحًا أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار بل يستمتع بها الهواة، كمل لا يوجد أي أضرار من أي ظواهر فلكية يتم الإعلان عنها إلا إذا كانت الظاهرة الفلكية مرتبطة بالشمس مثل كسوف الشمس وذلك في حالة النظر إليها بالعين المجردة.

تابع: «فيما عدا الظواهر المقترنة بالشمس ليس هناك ضرر، ونحن ندعوا للاستمتاع بمشاهدة الظواهر، أما ظاهر اقتران القمر بالحشد النجمي يصعب مشاهدتها بالعين المجردة لأن الحشد النجمي خلية النحل بعيدة عن مجموعتنا الشمسية لذلك يتطلب رؤيتها تلسكوبات وأدوات خاصة».

وأشار إلى أن الأبراج ليس لها علاقة بالفلك، فالأبراج هي حقيقة موجودة مرتبطة بالمجموعات النجمية وتصنيفاتها، لكن فيما يتعلق بالفلك واقتران بعض الظواهر بالأبراج مثل برج الحشد النجمي خلية النحل وبرج السرطان ليس له علاقة نهائيًا بحظ البرج أو أي تأثير على حالته المزاجية.