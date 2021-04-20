شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث بعد التداول.. تعرف على سعر الحديد والأسمنت فى مصر اليوم الثلاثاء 20-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم «المصري اليوم» خدمة تطورات سعر الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 ابريل ٢٠٢١، حيث تتأثر الأسعار صعوداً وهبوطا بعدة عوامل تتضمن حجم الإنتاج والمعروض في السوق وما يقابله في الطلب على الجانب الآخر، كما أن أسعار الطاقة تعد أحد العوامل الأساسية المؤثرة في تحديد سعر هذه المنتجات حيث أنها صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

يأتى هذا فيما قررت وزارة الصناعة والتجارة، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات المنشأ أو المصدرة من دول الصين وتركيا وتونس لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

ورصدت «المصرى اليوم»، سعر الحديد اليوم، حيث ارتفع سعر الأسمنت المسلح بمعدل 75 جنيها في سعر الطن خاصة شركتى العامرية للأسمنت وأسمنت الإسكندرية، وسط توقعات بارتفاع جديد في أسعار الحديد خلال شهر أبريل الجارى تماشيا مع سعر الأسمنت، بعدما ارتفع السعر بشكل مفاجئ الشهر الماضى بمعدل 200 جنيه في سعر طن الحديد.

ويشهد سوق مواد البناء الحديد تذبذبًا ملحوظًا في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.

وذكرت شعبة وكلاء ومتعهدى مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن موجة من الركود والترقب الحذر تسيطر على سوق البناء في مصر خاصة وأن عدم الإقبال على شراء الحديد والأسمنت تعدى 90%.

وتوقعت ارتفاع مفاجئ في سعر الحديد في السوق المحلى خلال الأيام المقبلة على الرغم من عدم الاقبال من ناحية الشراء نظراً الظروف الاقتصادية التي يعانى منها المواطنين، وكذا ضوابط واشراطات البناء الجديدة.

تنشر «المصرى اليوم»، سعر الحديد داخل السوق المحلية اليوم:

سعر طن حديد عز الدخيلة تسليم ارض مصنع 13700 جنيه.

سعر طه حديد بشاى للصلب 13500 جنيه

سعر طن الحديد الاستثمارى (بشاى) 13450 جنيها

سعر طه الحديد عطية 13400 جنيه

سعر طن الحديد سرحان 13300

سعر طن الحديد مراكبى 13300

سعر طن حديد المصريين 13500

سعر طن حديد مصر الكومى 13300

سعر طن حديد المعادى 13300

سعر طن حديد العشرى 13300

سعر طن حديد مصر ستيل 13300

يضاف إلى سعر الطن المعلن 120 إلى 150 جنيه «نولون» قبل تسليمه للعميل، وهذة الأسعار المذكورة للكميات التي لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل.

تنشر «المصرى اليوم» سعر الأسمنت داخل السوق المحلية:

سعر طن اسمنت المسلح 790 جنية

سعر طن أسمنت النصر 750 جنية

سعر طن أسمنت المهندس 740 جنية

سعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنية

سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنية

سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنية

سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنية

سعر طن اسمنت العريش العسكري 735 جنية

سعر طن أسمنت سيناء 735 جنية

سعر طن أسمنت السويس 770 جنية

سعر طن أسمنت حلوان 775 جنية

سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنية

سعر طن اسمنت السويدي 795 جنية

سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنية

سعر طن اسمنت المسله 725 جنية

سعر طن أسمنت شركة العامرية 985 جنيه في الاسكندرية بزيادة 45 جنيه في الطن

سعر طن أسمنت شركة الاسكندرية بروتلاند 950 جنيه بزيادة 75 جنيه في الطن

سعر طن أسمنت شركة المنيا 780 في القاهرة

سعر طن أسمنت شركة المصرى 778 جنيه

كما تنشر «المصرى اليوم» سعر الأسمنت الأبيض في السوق المحلى:

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنية

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنية

سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنية

سعر طن أسمنت حلوان المنيا 2420 جنيه

ويتراوح إنتاج مصر من الحديد وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، نحو 7.9 مليون طن، ومن البليت المادة الخام لتصنيع الحديد نحو 4.5 مليون طن، فيما تصل نسبة الاستيراد من البليت نحو 3.5 مليون طن.