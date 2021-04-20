شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع إنشاء مستشفى كفر صقر المركزي بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى كفر صقر المركزي بتكلفة 100 مليون جنيه، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة المواطنين، وتسعي إلى لتحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم لرفع المعاناة والألم الذي يتعرضون له .

أشار المحافظ إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة، تقوم بتوفير إحتياجات المستشفيات من الأجهزة والمستلزمات الطبية ايماناً بحق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة، مشدداً على وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالمستشفى بالالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أنه جاري إنشاء مستشفى كفر صقر المركزي بتكلفه مالية 100 مليون جنيه والتي تضم مبنيين، مبني رئيسي مكون من دور أرضي و5 طوابق، ومبني خدمات مكون من دور أرضي و3 طوابق، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية بها إلى 95 ٪ وجاري استكمال الأعمال الخاصة بالحماية المدنية، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.