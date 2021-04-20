شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا : استلام 4579 طن قمح من المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استلام 4579 طن و28 كيلوجرام قمح من المزارعين، بشون وصوامع المحافظة، منذ بدء استلام المحصول في 15 أبريل الجاري، مؤكدا على استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، تم تخصيص 7 صوامع، بينها 3 بمركز بني مزار، و2 بالمدينة الصناعية، وواحدة في مركز المنيا، وأخري في ملوي، تخصيص 5 هناجر، بينهم 2 في مغاغة، و2 بملوي، وواحدة في سمالوط، كما خصصت 29 شونه لاستلام المحصول، موزع على 8 مراكز، وهي العدوه 3، ومغاغة1، ومطاي4،وسمالوط4، ومركز المنيا7، وابوقرقاص4، وملوي 4، ودير مواس 2.

يذكر أن المساحة المنزرعة بالمحافظة، 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردب للفدان، وبإجمالي 5،5 مليون إردب.