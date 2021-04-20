شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة : الدراما والإعلانات غير كافية لتغيير السلوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة اتخذت منذ ٣ أعوام خطوات هامة لرفع ونشر الوعى البيئى للمواطنين، حيث بدأت الوزارة بالعمل على اكثر من آلية لرفع الوعى كان أهمها حملة«اتحضر للأخضر» لنشر الوعى البيئى، كما أدركت الوزارة أهمية المشاركة المجتمعية فالإعلانات والدراما غير كافية لتغيير السلوك بل لابد من مشاركة الفرد نفسه وهو ما نراه في المبادرات الشبابية التي دعمتها وزارة البيئة كمبادرات تنظيف نهر النيل وإستغلال المخلفات التي يتم جمعها منه وتدويرها.

وأضافت وزيرة البيئة خلال كلمتها في الندوة التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عبر خاصية الفيديو كونفراس تحت عنوان «دور الإعلام في رفع الوعى البيئى»، أن الوزارة تقوم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لرفع وعى الأطفال بأهمية البيئة، حيث يتم تنفيذ مبادرات ومسابقات للأطفال لإستغلال المخلفات، مشيرة أن مردود تلك الأعمال لن يظهر قبل مرور ٣ سنوات عندما يدرك الأفراد علاقة البيئة بصحتهم وحياتهم وإنتاجهم .

كما تقدم الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على مشاركتها، مشيداً بالمجهود الكبير الذي تبذله الوزارة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى مشروع تنفيذ مدافن صحية آمنه الذي تنفذه الوزارة بأحدث النظم والمعايير العالمية لنقل المدافن العشوائية على مستوى محافظات مصر والذى شرُفت الأكاديمية بالعمل فيه كأستشاريين وهو مشروع قومى يساهم في تقليل نسب التلوث.

وأكد عبدالغفار على أهمية العمل على رفع وعى المواطنين بالقضايا البيئية والشباب الذي له دور كبير في هذا الأمر حيث يمكن له المشاركة بمبادرات وممارسات تساهم في توعية غيره، وتابع رئيس الأكاديمية ان الوطن العربى ادرك اهمية الوعى وضرورة حشد كافة المنظمات والافراد لنشر الوعى البيئى، نظراً لإنتشار الممارسات الخاطئة في مجتمعاتنا العربية والتى أدت إلى مشكلات بيئية كبيرة، مضيفاً أن الإعلام له دوراً مهماً في رفع ونشر الوعى لكونه مصدراً مهماً وأساسياً يستقى منه الجمهور معلوماته.