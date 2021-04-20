شكرا لقرائتكم خبر عن في البدرشين.. العناية الإلهية تنقذ السكة الحديد من كارثة قبل رحيل أشرف رسلان بساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل ساعات من إقالة المهندس أشرف رسلان من منصب رئيس هيئة السكة الحديد، أنقذت العناية الإلهية ركاب قطار 1015 أسوان / القاهرة روسي من كارثة نتيجة انفصال عربتين من القطار بالقرب من محطة البدرشين فجر اليوم، وتم إيقاف القطار واستخدام القاطرة الإضافية بالعربة الأخرى.

يذكر أن الواقعة هي الثالثة لانفصال العربات، الأولي كانت في ٢ أبريل عندما انفصلت عربات قطار النوم بالقرب من محطة أسيوط، والثانية يوم ١٦ أبريل لقطار ١٥٨ عندما انفصلت عربتين في بني سويف.

كان الفريق كامل الوزير- وزير النقل أصدر قرارا بتعيين المهندس مصطفي أبو المكارم رئيسا لهيئة السكة الحديد صباح اليوم خلفا للمهندس أشرف رسلان الذي تم ندبه مستشارا لوزير النقل لشؤون السكة الحديد.