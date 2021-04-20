شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن توفير مراجعة فى اللغة العربية لطلبة أولى ثانوى غدا الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم توفير مراجعة لجميع طلاب الصف الأول الثانوى، على الطلبة متابعة البث المباشر لمراجعة مادة اللغة العربية غدا، الأربعاء، 21 أبريل الساعة 2 ظهرًا، ويمكن للطلاب كتابة الأسئلة فى التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب أول امتحان للصفين الأول والثانى الثانوى بدرجات خلال العام الدراسى الحالى، الأسبوع المقبل يوم 26 أبريل الجارى، موضحة أن الاختبارات تعقد فى المدارس وسط إجراءات احترازية كاملة للوقاية من كورونا، وتطبيقا لإجراءات مكافحة العدوى.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات تبدأ فى المدارس من التاسعة حتى الحادية عشرة صباحا يوميا، بواقع 3 مواد يوميا كحد أدنى للامتحانات، حيث يعقد الاختبار المجمع لعدة مواد مع بعضها وليس لكل مادة منفصلة.

تمثل متوسط الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحانات شهرى أبريل ومايو نتيجة الفصل الدراسى الثاني، وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسى الأول وأداء الامتحان التكميلى (فى حالة كان مقرر له امتحان تكميلي.