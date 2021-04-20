شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزراعة يكشف خطة المحاور الثلاثة لتطوير تصدير الحاصلات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر لديها خطة بشأن عملية تصدير الحاصلات الزراعية، تعتمد على 3 محاور لزيادة تلك الحاصلات، ويتضمن المحور الأول البدء في فتح أسواق جديدة ودخول أصناف جديدة من الحاصلات الزراعية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن المحور الثانى لتصدير الحاصلات الزراعية يتضمن مراقبة الجودة من أجل زيادة ثقة الجميع في المنتج المصري، الذى تنتج عن التزام النظم الزراعية، لافتا إلى أن المحور الثالث يشمل زيادة الوعي لدى الفلاح المصرى.

وأوضح الدكتور محمد القرش، أن وزارة الزراعة تقدم برامج في عملية استخدام المبيدات، كما أنه يتم تنفيذ عملية تكويد كاملة لجميع الحاصلات الزراعية الموجودة، حتي يتم عملية تتبع جيدة لها، موضحا أنه يتم كسب ثقة عالمية كبيرة مع مرور الزمن للمنتجات الزراعية المصرية.