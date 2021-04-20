رحلة أمن المنافذ خلال يوم.. ضبط 26 قضية تهريب وتنفيذ 115حكما قضائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع، في مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية تم ضبط قضية،

وفي مجال الأمن العام تم ضبط 26 قضية، أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح ودخول دائرة جمركية بدون تصريح، في مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1327 مخالفة مرورية متنوعة وقضيتى تهريب.

كما نجحت القوات في مجال ضبط المخالفات المرورية بضبط 1327 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط قضيتين، وفي مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 115 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط 5 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.