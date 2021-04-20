"اللغز في العمال".. ضبط المتهمين بسرقة مخزن أدوات كهربائية في المقطم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث القاهرة مُرتكبي واقعة سرقة مخزن للأدوات الكهربائية بالمقطم.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من صاحب شركة أجهزة كهربائية، باكتشافه سرقة 10 شاشات عرض، و20 كرتونة سلك دش، وكمية من الأسلاك الكهربائية، و10 كراتين جهاز ريسيفر، من داخل مخزن ملكه بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكابها 3 عاملين بالمخزن محل البلاغ، مقيمين بمحافظة المنيا.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بأنهم خططوا لسرقة محتويات المخزن، مستغلين طبيعة عملهم به، وأنهم استولوا على المفتاح الخاص بالمخزن واصطناع نسخة منه، وقاموا بارتكاب الواقعة عقب انصراف جميع العاملين، واستولوا على المسروقات.

تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم صاحب محل أجهزة كهربائية مقيم بمنطقة فيصل بالجيزة.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق