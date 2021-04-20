أبرزها ضبط ربع مليون كمامة مغشوشة.. جهود مباحث التموين في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:



واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأثمرت الجهود عن ضبط مالك محل بدال تمويني في القليوبية بحوزته 1٫5 طن سكر تمويني و300 عبوة زيت تمويني مخصص ربطاً للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية 17850 جنيهاً.



كما تم ضبط 250٫000 قطعة كمامة بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة،تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسؤول عن مخزن شركة لتجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص في القاهرة.

كما ضبط 1٫2 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض معبأة داخل براميل غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية في الغربية.

كما تم ضبط 2 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر غير صالحة للاستخدام الحيواني لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة مع مالك شركة لتجارة الأعلاف الحيوانية في الغربية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.