"داخل حُفرة 3 أمتار".. ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم بالجمالية.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة القسم.

بتقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط 3 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك أحدهم، وعثرت القوات بداخله على حفرة قطرها 1،5 متر بعمق 3 أمتار، كما عثرت على أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.