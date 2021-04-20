"ولع فيه وسط الشارع".. ضبط المتهم بإشعال النيران في صاحب كشك بمنطقة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - سامح غيث:

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على المتهم بإشعال النيران في صاحب كشك ما أسفر عن وفاته في حلوان.

وردت إشارة من مستشفى حلوان العام لقسم شرطة حلوان، باستقبال صاحب كشك، جثة هامدة إثر إصابته بحروق في أنحاء متفرقة من الجسد، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين نقاش، والمجني عليه بسبب خلافات بينهما، وسرعان ما تطور الأمر لمشاجرة بالأيدي قام على إثرها المتهم بإشعال النيران في المجني عليه سقط على إثرها لافظا أنفاسه الأخيرة، فيما تمكن المتهم من الهروب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.