للمرة الأولى.. الأعلى للإعلام يحتفل بتسليم تراخيص القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

احتفل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء بتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها وفقا للقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ .

وسلم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الممثلين القانونيين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها التراخيص الجديدة التى أصدرها المجلس، وذلك وفقا للقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له .

كما يلتقي الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير الفرنسي في القاهرة، ستيفان روماتيه، وذلك لتسليمه الترخيص الخاص بقناة "فرانس ٢٤" التابعة للتلفزيون الفرنسي.

وأهاب المجلس بكافة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي لم توفق أوضاعها حتى الآن سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونا لذلك علما بأن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات المخوّلة له قانونا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن.