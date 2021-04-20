محلية النواب تبدأ مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بحضور محافظ الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب ـحمد السجيني، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعين اليوم أكثر من 10 طلبات إحاطة أبرزها طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، حول اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتنفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة ولم يبدأ تنفيذها حتى الآن نتيجة عدم وجود رخصة للمبنى القديم، وضرورة إعادة تخصيص أرض المستشفى لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن إغلاق مستشفى التأمين الصحي بكفر طهرمس منذ عدة سنوات، وعدم إحلال وتجديد الوحدة الصحية لصفط اللبن بالرغم من صدور قرار إزالة للمبنى القديم.

كما تناقش اللجنة طلب احاطة لتخصيص قطعة أرض بشارع سالم بمنطقة أبو قتادة - حي بولاق الدكرور - محافظة الجيزة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مساحتها 14 فدانا لإنشاء نادي رياضي، اجتماعي، ثقافي بالمنطقة.

كما تناقش طلب إحاطة حول تخصيص الأماكن الكائنة أسفل محور صفط اللبن وأسفل نزلة زنين والشوربجي بحي بولاق الدكرور - محافظة الجيزة - لصالح هيئة الإسعاف المصرية، وذلك نظرا لمعاناة المواطنين بالحي من عدم وجود مراكز لهيئة الإسعاف.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء التمامي، بشأن عدم موافقة حي العمرانية - محافظة الجيزة، على إصدار ترخيص بإنشاء 5 غرف من الألوميتال بعيادة أمراض الجلدية والجذام التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة، بالرغم من مخاطبة وزارة الإسكان للحي باستثناء هذه المنشأة الحكومية من إجراءات الترخيص، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة شيماء حلاوة، بشأن أزمة انتشار القمامة بحي المهندسين وميت عقبة وأسفل محور 26 يوليو – بمحافظة الجيزة، وضرورة إغلاق أو نقل زاريب تربية الخنازير الموجودة بالمنطقة، حيث إن وجودهم يمثل كارثة بيئية على سكان المنطقة، بالإضافة إلى قائمة طلبات أخرى كثيرة مقدمة من عدد من البرلمانيين بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحي، وبعض مشروعات البنية التحتية للمناطق النائية.