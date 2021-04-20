شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الصحة بشمال سيناء تنظم ندوة حول أهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الصحة بشمال سيناء بالتعاون مع مجمع إعلام العريش التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة صحية في مركز حضري وسط المدينة، وذلك تحت رعاية كلا من الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة وعلاء القاضي مدير عام إعلام سيناء.

وأكدت جيهان محمد جمال، مثقفة صحية، أن الندوة حول أهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة، حيث استهدفت عددًا من السيدات والفتيات المترددات علي مركز تنظيم الأسرة بالمركز.

أشارت جمال إلي ضرورة تنظيم الأسرة، التباعد بين الحمل والأخر من 3 : 5 سنوات، مؤكدة على أن الإسلام لم يحدد عدد معين للأسرة وإنما حريص على الأسرة القوية والإنسان القوى.

كما اشارت جمال، إلى فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل في تكوين بنيانه، لافته إلى أن هناك مخاطر كبيرة للزواج المبكر وزواج القاصرات، خاصة المشاكل التي تواجه الام عند الولادة.