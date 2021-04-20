شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» تنافس «كلوب هاوس» وتدخل عالم المحتوى الصوتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في محاولة لمواكبة أي تجربة تنافسية جديدة، أعلنت الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في العالم «فيس بوك» عن مجموعة أدوات جديدة لإنشاء المحتوى الصوتي ومشاركته.

على غرار النقلة التي أحدثتها فيس بوك مؤخراً من خلال مشاركة مقاطع الفيديو مثل «يوتيوب»، ثم إضافة ميزة اختفاء «القصص» مثل «سنابتشات»، وحديثا المحتوى القصير مثل «تيك توك»، لجأت الشركة العملاقة إلى توظيف وسيط ومنافس جديد، بعد أن شهدت المنصات الصوتية انتعاشاً في الآونة الأخيرة مع إعادة انتشار «البودكاست» وإطلاق تطبيق «كلوب هاوس» الذي شهد إقبالاً كبيراً هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرج، مساء أمس الاثنين، في مقابلة مع الصحفي كيسي نيوتن على منصة دردشة جماعية أخرى، «ديسكورد»، إن فيسبوك تريد «التعامل مع الصوت باعتباره وسيطاً من الدرجة الأولى بالطريقة التي نتعامل بها مع الصور ومقاطع الفيديو».



وتعمل «فيس بوك» على منتج صوتي مباشر خاص بها، يسمى «لايف أوديو رومز»، وستختبره في مجموعات «فيس بوك». وتخطط الشركة لإتاحة الميزة للجميع على المنصة هذا الصيف ودمجها في تطبيق المراسلة، «مسنجر». كما أعلنت «ريديت» أيضاً عن منتج يشبه «كلوب هاوس» .

وستطرح «فيس بوك» أيضاً ميزة «البودكاست»، حيث سيتمكن الأشخاص قريباً من الاستماع إلى قصص البودكاست واكتشافها مباشرةً على تطبيق المنصة، هذا بالإضافة إلى اعتزام «فيس بوك» إطلاق منتج جديد آخر يسمى «ساوندبايتس»، وهي مقاطع صوتية قصيرة مثل مقاطع فيديو «تيك توك» ولكنها تركز بدلاً من ذلك على الصوت مع التسميات التوضيحية. وستتوفر الميزة أولاً لعدد محدد من المبدعين، بما في ذلك الممثل الكوميدي، درو لينش، والمتحدثة التحفيزية مولي بورك.

وستسمح الشركة للمبدعين أيضاً جني الأموال من الأدوات الصوتية الجديدة، من خلال فرض رسوم للوصول إلى «لايف أوديو رومز». وقال زوكربيرج، أمس الإثنين إنه يحب المحتوى الصوتي إذ يمكن للناس نظرياً استهلاكه بسهولة أكبر أثناء القيام بمهام أخرى وأيضاً لأن الإنتاج «يمكن الوصول إليه بشكل أكبر».