«المعادلة الصح» برنامج لتدريب الرائدات الريفيات في القليوبية

وقالت الدكتورة جيهان فؤاد إن البرنامج التدريبي يتضمن تدريب ١٠٠ رائدة ريفية خلال يومين بمشاركة احدى الشركات العالمية وذلك استعدادا لحملة طرق الأبواب التي سيتم تنفيذها بالقرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة بمركز شبين القناطر خلال الفترة المقبلة حول أضرار الزيوت المهدرجة وخطورة استخدام الأطعمة الضارة على صحة الأسرة وخاصة فيما يتعلق بأمراض القلب وكيفية التحقق من المنتجات الصحية غير الضارة على صحة الأسرة المصرية وطرق استخدامها.

محمد يوسف

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