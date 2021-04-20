شكرا لقرائتكم خبر عن «المعادلة الصح» برنامج لتدريب الرائدات الريفيات في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية برئاسة الدكتورة جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية تدريبا للرائدات الريفيات على رسائل حملة طرق الأبواب تحت عنوان «المعادلة الصح» لرفع الوعى المجتمعي بأهمية اختيار منتجات الغذاء الآمنة على صحة المرأة والأسرة.
وقالت الدكتورة جيهان فؤاد إن البرنامج التدريبي يتضمن تدريب ١٠٠ رائدة ريفية خلال يومين بمشاركة احدى الشركات العالمية وذلك استعدادا لحملة طرق الأبواب التي سيتم تنفيذها بالقرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة بمركز شبين القناطر خلال الفترة المقبلة حول أضرار الزيوت المهدرجة وخطورة استخدام الأطعمة الضارة على صحة الأسرة وخاصة فيما يتعلق بأمراض القلب وكيفية التحقق من المنتجات الصحية غير الضارة على صحة الأسرة المصرية وطرق استخدامها.